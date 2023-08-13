سيولة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالبحيرة

تشهد الطرق الرئسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة ،في الساعات الاولي من نهار اليوم الاحد سيولة مرورية في كافة المحاور .

حيث يشهد طريق وادي النطرون /العلمين كثافة مرورية لتزايد اعداد المتجهين إلي الساحل الشمالي والعلمين ومطروح ، لقضاء بعض ايام الاجازات علي ساحل البحر المتوسط ، مع كثافة لجان المرور علي مسافات متقاربة للقضاء علي الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث .

و يشهد الطريق الصحراوي إنسياب في حركة مرور السيارات ،مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .

في الطريق الزراعي القاهرة /ااسكندرية ،بداية من التوفيقية وحتي كفر الدوار حدود محافظة الاسكندرية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرور.

حيث يشهد الطريق الصحراوي إنسياب في حركة مرور السيارات ،مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .