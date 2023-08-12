نيمار يعلق على قرار استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان

علق البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، على قرار مديره الفني لويس إنريكي، بعدما قام الأخير باستبعاده من قائمة باريس سان جيرمان أمام لوريان، في أولى مباريات الموسم الجديد.

وقام نيمار بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقوم بتدريبات منفردة في صالة "الجيم" بالنادي الباريسي.

وعلق الدولي البرازيلي على الصورة، حيث كتب: "لست قلقًا من شيء".

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أفادت في وقت لاحق بأن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث تواصل اللاعب مع إدارة برشلونة من أجل العودة مرة أخري للعملاق الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ 31 عامًا مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، لكن هناك بند في العقد يسمح بتجديده تلقائيًا حتى 2027.

الجدير بالذكر أن نيمار جونيور سيتخذ قراره النهائي حول الرحيل عن البي أس جي أم الاستمرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام السعودي بالتعاقد مع اللاعب.