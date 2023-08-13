أمريكا وأوكرانيا تبحثان فرض عقوبات شديدة على الاتحاد الروسي

بحث مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لأوكرانيا، مع مستشار الأمن القومى لرئيس الولايات المتحدة جيك سوليفان.

وأطلع يرماك، الجانب الأمريكى على الوضع الحالى عند خط المواجهة لا سيما فى المناطق التى تشتد فيها الحرب، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وناقش الطرفان أولويات أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع. وتقدم يرماك بالشكر على مشاركة الجانب الأمريكى فى اجتماع مستشارى الأمن القومى والمديرين السياسيين بشأن صيغة السلام الأوكرانية، والذى عقد يومى 5 و 6 أغسطس فى جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة الاستعدادات لقمة مجموعة الـ19 فى الهند فى سبتمبر، إلى جانب بحث الجهود الجارية لفرض عقوبات شديدة على الاتحاد الروسي.

وفي سياق آخر، أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ اعتداء إرهابي على أراضيها بطائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وذكر بيان الوزارة أنه في حوالي الساعة 5:30 مساء، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إنه تم تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر اليوم السبت.

كما أكدت صباح اليوم أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

من ناحية أخرى، صرح مسؤول في الإدارة الأوكرانية بأن كييف سلمت لوزارة الدفاع الأمريكية التقرير الأول عن استخدامها للذخائر العنقودية الممنوحة لها من قبل واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في كييف أن التقرير يحتوي على معلومات حول عدد القذائف العنقودية المستخدمة وبيانات عن الأهداف التي تم ضربها، فيما لم يذكر المصدر أرقاما محددة واردة في الوثيقة، بحسب الوسيلة الإعلامية.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نقص القذائف التقليدية.

وفي 13 يوليو، قال رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، إن كييف تلقت بالفعل هذه الذخائر من واشنطن، فيما طالبت الولايات المتحدة أوكرانيا في الوقت نفسه بتقديم تقارير للتأكد من أن تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون عند استخدامها، حيث يجب على أوكرانيا على وجه الخصوص، الإبلاغ عن عدم استخدامها في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

لكن قوات كييف استخدمت القنابل العنقودية منذ استلامها أكثر من مرة في مناطق متفرقة من دونباس، حيث كانت معظم عمليات الاستهداف الأوكرانية موجهة صوب المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، فيما تسبب اعتداء من قوات كييف باستخدام هذا النوع من الذخائر في حرق مبنى جامعة الاقتصاد في دونيتسك.

وأعلن حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أيضا، أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها على البلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية على وجه الخصوص.

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