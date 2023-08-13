انطلاق دوري كرة القدم للطلائع بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، دورى كرة القدم للطلائع بمركز شباب الصيادين، تحت شعار "صيف شبابنا"، وذلك ضمن خطة نشاط المركز.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي - كيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية تحرص على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

وذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى جعل مراكز الشباب خدمة مجتمعية، و جعل الرياضة أسلوب حياة.