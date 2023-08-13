أعراض مرض كرون.. الحمى والتعب أبرزهم

مرض كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، ويسبب تورم الأنسجة في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى آلام في البطن ، وإسهال شديد ، وإرهاق ، وفقدان الوزن وسوء التغذية.

ويمكن أن يشمل الالتهاب الناجم عن داء كرون مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي عند أشخاص مختلفين ، وغالبًا ما تكون الأمعاء الدقيقة، وغالبًا ما ينتشر هذا الالتهاب في الطبقات العميقة من الأمعاء.

يمكن أن يكون داء كرون مؤلمًا ومنهكًا ، وقد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة، ولا يوجد علاج معروف لمرض كرون ، ولكن العلاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من علاماته وأعراضه ، بل وتؤدي إلى تعافي الالتهاب وشفاءه على المدى الطويل مع العلاج ، يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بداء كرون أداء وظائفهم بشكل جيد.

في داء كرون ، يمكن أن يتأثر أي جزء من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، وقد تتضمن مقاطع متعددة، أو قد تكون مستمرة في بعض الناس، يكون المرض في القولون فقط ، وهو جزء من الأمعاء الغليظة.

أعراض وعلامات داء كرون

يمكن أن تتراوح علامات وأعراض داء كرون من خفيفة إلى شديدة، وعادة ما تتطور بشكل تدريجي ، ولكن في بعض الأحيان تظهر فجأة دون سابق إنذار، وقد تمر أيضًا بفترات زمنية لا تظهر فيها علامات أو أعراض.

عندما يكون المرض نشطًا ، عادةً ما تشمل الأعراض ما يلي:

إسهال

حمى

تعب

آلام في البطن وتشنجات

دم في البراز

تقرحات الفم

قلة الشهية وفقدان الوزن

ألم أو تصريف بالقرب من فتحة الشرج أو حولها بسبب التهاب من نفق في الجلد (ناسور)