«في داهية» تفتح أبواب النيران على حسن شاكوش والجمهور يتعاطف مع طليقته

حالة من الجدل والغضب تسبب فيها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بعد أن شوق جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام لطرح أغنية «في داهية» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعيد التعاون بينه وبين عمرو كمال بعد أغنية لغبطيطا.

حسن شاكوش يغضب الجماهير بسبب في داهية

ونشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، فيديو يجمعه بعمر كمال وهما في الساحل الشمالي يتشاجران كنوع من أنواع الترويج للأغنية، وعلق شاكوش: النهايات أخلاق.. في داهية يوم الثلاثاء، والأمر الذي استفز الجمهور واعتبروا أن الأغنية تلقيح على طليقته ريم طارق.

انهالت التعليقات السلبية على حسن شاكوش بسبب أغنية في داهية، والتي روج البعض بأنه يقصد بيها طليقته "ريم طارق" وجاءت التعليقات كالأتي، " ردح وشرشحه نسمي "فن واغنيه راب" عشان نبقي شيك وكده"، " عيب واالله الاغنيه دي قلة ذوق"، " دا ربنا نجدها نوووسه والله"، " معلش بس وانا مش فاهمه ايه شغل التلقيح ده"، " ربنا يتوب علينا منكم الناس اللى زيكم"، " هبوط الذوق العام و الاخلاق في ذمتكم و رقبتكم و انتوا محاسبين عليها"، " بتسف على الى كانت مراتك يامحترم والمحترم التانى الى اهله حاملين كتاب ربنا متلبس كعب احسن يعمر بلا وكسه عليكم"، " للاسف موهبه كويسه بس اسفاف و ابتزال للحضيض تفتكر اللي انتوا بتعملوه دا اسمه فن ممكن يعيش لاجيال و اجيال ممكن يخليكم تكتسبوا احترام الجمهور بعد سنين".

أزمة ريم طارق وطليقها حسن شاكوش

بدأت أزمة حسن شاكوش وريم طارق في أوائل شهر مايو الماضي، بعد أن اتهمت ريم زوجها حسن شاكوش، الاستيلاء على قائمة منقولاتها ومشغولاتها الذهبية، وإيصال أمانة قيمته خمسمائة ألف جنيه بديل لمؤخر الصداق وكذا قيامه بطردها من منزل الزوجية بكمبوند شهير بأكتوبر، تاركة كل منقولاتها الزوجية وملابسها ومتعلقاتها الشخصية.

حسن شاكوش وريم طارق

وعلى الفور قدم وكيل حسن شاكوش بمحضر تضرره من زوجته ريم طارق التي قامت بترك مسكن الزوجية، وإرسالها رسالة صوتية له مفادها قيامها بترك المسكن وعقب ذلك إكتشافه عدم تواجد مبالغ مالي قدر بـ نصف مليون جنيه فضلا عن تواجد مشغولاتها الذهبية طرف والدتها من بعد شهر العسل للزواج.

وحضر حسن شاكوش إلى نيابة أكتوبر، وقرر أمام النيابة أنه لم يسرق المنقولات ولا المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها ريم طارق، وأنه لم يدون قائمة بالمنقولات بل أنهم أتفقوا على كتابتها فيما بعد بـ 80 ألف جنيه، قائلا أنه إستيقظ يوم 1 مايو فوجد ريم تقول له «أنا ماشية دلوقتي وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي».