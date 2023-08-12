أسعار ومواصفات جيتور داشينج موديل 2024 الجديدة بعد طرحها في مصر

كشفت مجموعة القصراوي، الوكيل الجديد لسيارات جيتور في مصر، لأول مرة في السوق المحلية عن أحدث سياراتها من طراز داشينج، والتي تأتي بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بشاحن تيربو، بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT مكون من 6 سرعات، وتقدم مجموعة القصراوي ضمان على محرك السيارة جيتور داشينج موديل 2024 لمدة 10 سنوات أو مسافة مليون كيلومتر.

أبعاد السيارة جيتور داشينج موديل 2024

أما من حيث الأبعاد الخارجية تأتي السيارة جيتور داشينج موديل 2024 ، بطول 4,590 مم، وعرض 1,900 مم، وارتفاع 1,685 مم، وقاعدة عجلات 2,720 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 57 لتر.

عوامل الأمان والسلامة في جيتور داشينج موديل 2024



وتقدم السيارة جيتور داشينج الجديدة موديل 2024، عبر مجموعة القصراوي بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة نستعرض في السطور التالية أبرزها:



• وسائد هواء أمامية وجانبية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• نظام تحكم إلكتروني في الثبات ESC

• نظام مساعدة الفرامل

• مثبت سرعة

• نظام تحكم في الجر

• نظام مراقبة ضغط الإطارات

• حساسات ركن خلفية

• نظام تحكم عند نزول منحدر HDC

• نظام وقوف السيارات الديناميكي DBF

• قفل باب خلفي لسلامة الأطفال

وبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـأنظمة مثل: (وسائد هواء أمامية/خلفية للرأس، كاميرا 360ﹾ، نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام تحذير من الاصطدام الجانبي، نظام تحذير من الاصطدام الخلفي).

الفئة الأولى من داشينج موديل 2024



تقدم السيارة جيتور داشينج الجديدة موديل 2024 عبر مجموعة القصراوي بفئتين من التجهيزات، حيث تأتي الفئة الأولى بمصابيح أمامية LED، إضاءة أمامية أوتوماتيك، ضبط الإضاءة الأمامية، إضاءة نهارية، مصابيح LED قابلة للتوجيه، مصابيح LED خلفية، إضاءة شنطة خلفية، ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا، مقبض باب استشعار خفي، دخول السيارة ونظام تشغيل بدون مفتاح، تشغيل المحرك عن بعد، وفرش مقاعد جلد، ضبط مقعد السائق (كهربائيًا) في ست اتجاهات، ضبط مقعد الراكب الأمامي (يدويًا) في أربع اتجاهات، مسند ذراع أمامي، مسند الرأس في المقعد الأوسط، مسند مع وظيفة التبريد، شحن لاسلكي للهاتف، شاشة لمس مقاس 12.8 بوصة، عدد 5 فتحات USB، بلوتوث.

الفئة الثانية من داشينج موديل 2024

أما الفئة الثانية من السيارة جيتور داشينج موديل 2024 فتقدم عبر مجموعة القصراوي بكافة المواصفات السابقة بالإضافة إلى خاصية تسخين وطي مرايا الأبواب أوتوماتيكياً، إضاءة ليزر ترحيبية LED، حساسات مطر، فتحة سقف بانوراما، شنطة كهربائية، زجاج خلفي معتم، نظام تدفئة وتهوية للمقاعد، ضبط مقعد الراكب الأمامي (كهربائيًا) في أربع اتجاهات، مسند الذراع الأوسط.

أسعار جيتور داشينج موديل 2024

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، في الجدول التالي الأسعار الرسمية المعلنة من مجموعة القصراوي للسيارة جيتور داشينج الجديدة موديل 2024.