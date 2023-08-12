فرصة عمل متاحة في إيطاليا.. اعرف التفاصيل

15 ألف فرصة عمل جديدة في إيطاليا، أعلن عنها اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، وذلك عقب إصدار قانونًا في إيطاليا لجذب العمالة الأجنبية الشرعية.

فرص عمل في إيطاليا

وكشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إعلان الاتحاد عن 15 ألف فرصة عمل في إيطاليا، مؤكدًا أن مصر لها دور فعال كبير ضد الهجرة غير الشرعية وتريد تقنين العمالة وتدخل بطريقة شرعية وتكون مدربة.

وقال "إسكندر"، خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم يستهدفون تدريب المصريين على مهن تحتاجها سوق العمل الإيطالية، موضحًا أن الفرص المتوفرة الآن لمهن كهربائية وسباكين وسائقي النقل العام والصيادين، فضلًا عن وظائف لمتابعة كبار السن ونحاول أن نؤهل العمال للتعامل مع كبار السن.

وأوضح أن الاتحاد يتواصل مع مكتب خدمات ليقوم بدوره بالتواصل مع الجهات المعنية بوزارات الهجرة والقوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص العمل في جميع المحافظات في مصر.

التخصصات المطلوبة لفرص العمل المتاحة في إيطاليا

التخصصات المطلوبة:

(الكهربائيين، السباكين، الصيادين، سائقي النقل العام، القائمين على رعاية كبار السن).