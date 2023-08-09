اتحاد العمال المصريين يكشف عن 15 ألف فرصة عمل فى إيطاليا

صرح الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا بانة صدر فى الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب العمالية الأجنبية الوافدة من الخارج وعددهم 15 ألف عامل مقسمة علي ثلاث سنوات.

يأتي ذلك بشرط ان يكون تم تدريبهم مسبقًا قبل سفرهم إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بعمل هذة الدورات التدريبية والتى ستكون مخصصة فى مجالات مختلفة طبقًا لاحتياج سوق العمل الايطالي.



وهذا القانون يتماشى مع سياسة ألدولة الايطالية وهى الحد من الهجرة الغير شرعية ودخول البلاد بطريقة شرعية.



وسيقوم مكتبنا للخدمات فى المعادى التابع انا والموجود علي الموقع الرسمى للسفارة الايطالية فى مصر فى بالتنسيق مع مراكز التدريب ومع العمالة الراغبة في المشاركة.



وسنعلن قريبا عن بدء هذة الدوارات وعن الشروط المطلوبة.

IMG-20230809-WA0052