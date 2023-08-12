"experience Egypt".. الترويج للسياحة المصرية في الدوري الإنجليزي

"experience Egypt"،إحدى اللافتات الدعاية للسياحة المصرية، التي ظهرت اليوم خلال أحداث واحدة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالأخص على ملعب "فالمو" في مباراة اليوم التي جمعت فريقي برايتون ولوتون تاون، ضمن مواجهات الأسبوع الأولى من البريميرليج 2023/2024.

دعاية للسياحة المصرية في الدوري الإنجليزي

وظهرت هذه الدعاية الترويجية للسياحة المصرية "experience Egypt" للترويج للسياحة المصرية، في أقوى دوريات العالم، من أجل الوصول بالدعاية الترويجية إلى أكبر عدد من المتابعين بالدول المختلفة، ونظرًا لأن الدوري الإنجليزي أعلى الدوريات في نسب المشاهد فأن سيكون هناك فرصة لجذب الكثير من السياح لزيارة مصر.

وحقق فريق برايتون الفوز على ليوتن تاون في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فالمر في الجولي الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل برايتون الهدف الأول في شباك سولومون مارش لاعب برايتون الهدف الاول بصناعه كارورو ميتوما في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون على نظيره ليوتن تاون بهدف نظيف على ستاد فالمر.

ضعف برايتون نتيجة المباراة من خلال اللاعب جواو بيدروو بركلة الجزاء في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني .

قلص كارلتون موريس نتيجة المباراة لاعب ليوتن تاون، حيث سجل الهدف الاول للفريق في الدقيقة 80 .

وسجل سيمون ادينجزا الهدف الثالث لاعب برايتون في الدقيقة 85 ،بينما ضعف إيفان فيرجسون الهدف الرابع قبل انتهاء المباراة في الدقيقة 95 .