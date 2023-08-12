عاجل
أمح الدولي يمر بأزمة صحية.. والمتابعين: “ادعوا لحبيب الملايين” تدهور صحة أمير الكويت.. الديوان الأميري يكشف الحقيقة
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"experience Egypt".. الترويج للسياحة المصرية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

"experience Egypt"،إحدى اللافتات الدعاية للسياحة المصرية، التي ظهرت اليوم خلال أحداث واحدة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالأخص على ملعب "فالمو" في مباراة اليوم التي جمعت فريقي برايتون ولوتون تاون، ضمن مواجهات الأسبوع الأولى من البريميرليج 2023/2024.

دعاية للسياحة المصرية في الدوري الإنجليزي

وظهرت هذه الدعاية الترويجية للسياحة المصرية "experience Egypt" للترويج للسياحة المصرية، في أقوى دوريات العالم، من أجل الوصول بالدعاية الترويجية إلى أكبر عدد من المتابعين بالدول المختلفة، ونظرًا لأن الدوري الإنجليزي أعلى الدوريات في نسب المشاهد فأن سيكون هناك فرصة لجذب الكثير من السياح لزيارة مصر.

وحقق فريق برايتون  الفوز على ليوتن تاون في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فالمر  في الجولي الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سجل برايتون الهدف الأول في شباك سولومون مارش لاعب برايتون الهدف الاول  بصناعه كارورو ميتوما في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول  بتقدم برايتون على نظيره ليوتن تاون  بهدف نظيف على ستاد فالمر.

ضعف برايتون نتيجة المباراة من خلال اللاعب جواو بيدروو  بركلة الجزاء  في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني .

قلص كارلتون موريس  نتيجة المباراة  لاعب ليوتن تاون، حيث سجل الهدف الاول  للفريق في الدقيقة 80 .

وسجل سيمون ادينجزا الهدف الثالث لاعب برايتون في الدقيقة 85 ،بينما ضعف إيفان فيرجسون الهدف الرابع قبل انتهاء المباراة في الدقيقة 95 .

مواد متعلقة

متحور فيروس كورونا "إية جي 5".. حقيقة ظهور حالات في مصر

السماء تمطر شُهب.. "الدش النيزكي" ظاهرة فلكية تحدث الليلة

فتاة تعيش تحت المياه وتشاهد التلفاز وتلعب على آلة البيانو

موعد بداية العام الدراسي في السعودية

القمر يقترب بعملاق المجموعة الشمسية.. مظهر جمالي الليلة

البحر الأحمر يقسو على المصطافين ويضرب بأمواج عاتية (احذروه غدًا)

أولياء الأمور يحترقون بأسعار الكتب الخارجية

جمال شعبان يعلق على وفاة الطبيبة نورا: قلوب شباب الأطباء الأكثر وجعًا