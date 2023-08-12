سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل مطبعة ورق في الروبيكي، بمدينة بدر وتوالت النيابة التحقيق.



إصابة 3 عمال بحروق واختناقات ..في حريق نشب داخل مطبعة ورق في الروبيكي

وخلف الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق واختناقات في أثناء محاولتهم التعامل مع النيران، قبل وصول قوات الإطفاء.



وجرى نقل العمال الثلاثة إلى المستشفى؛ لإسعافهم، وجارٍ إخطار النيابة؛ للتحقيق.

‏وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل المطبعة في الروبيكي.



وفي وقت مسبق، وجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة بسرعة انتقال قوات الإطفاء، بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران.



وبالفحص؛ تبين أن الحريق التهم جزءا كبيرا من المطبعة التي تقع على مساحة 200 متر.

إصابة شخصين في أنقلاب سيارة بالاقليمي

وفي سياق آخر ، أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي القادم من مدينة 15 مايو إتجاه مدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة أخري ، أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي ترغب فيها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع 51 % فانتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي كانت تريدها، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.