قضية "الهيكل الإدارى للإخوان" وقضايا مرتضى منصور.. أبرز محاكمات اليوم

شهدت ساحات القضاء اليوم السبت، نظرعدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، أبرزها تأجيل محاكمة 22 متهمًا فى "الهيكل الإدارى للإخوان" وبراءة مرتضى منصور فى سب رجل الأعمال هانى شكرى، كما قررت محكمة النقض فى طعون مرتضى منصور فى سب وقذف الخطيب، تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

خلال التقرير التالى نعرض تفاصيل تلك القضايا

تأجيل محاكمة 22 متهمًا بالهيكل الإدارى للإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، تأجيل نظر محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 12 سبتمبر للمرافعة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء فى أمر الإحالة أولًا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدارى للجماعة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

براءة مرتضى منصور فى سب رجل الأعمال هانى شكرى

قضت الدائرة الأولى مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، ببراءة مرتضي منصور في القضية رقم 1000 لسنة 2023 جُنح اقتصادي المَرفوعة من رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمُرشح السابق لمنصب أمين صندوق بالمجلس السابق ضد المستشار مرتضى منصور؛ بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار هام للنقض فى طعون مرتضى منصور بقضايا سب وقذف الخطيب

قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.