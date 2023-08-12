السماء تمطر شُهب.. "الدش النيزكي" ظاهرة فلكية تحدث الليلة

ظاهرة مذهلة تشهدها سماء عدد من الدول، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي ظاهرة "الدش النيزكي"، ويعد اليوم السبت هو ذروة تواجدها في السماء، و يكون "الدش النيزكي" مرئيًا في شمال وجنوب خط الاستواء، كما سيظهر لأولئك الموجودين في خطوط العرض الوسطى الشمالية أفضل المناظر ورؤية معظم الصخور.

الدش النيزكي.. كيف تستمع بهذه الظاهرة

ويشهد الكثير من الشعوب على كوكب الأرض، اليوم السبت، ومن الممكن أن يتكرر غدًا الأحد، أهم وأروع حدث فلكي لعام 2023 وهو "الدش النيزكي"، تُمطر السماء بغزارة بمعدل 100 شهاب كل ساعة دون توقف.

ويمكن رؤية هذه الظاهرة الفلكية بالعين المجردة، بدون الاستعانة بأي من أدوات الرصد الفلكي، ومن الممكن رؤية هذه الظاهرة في جميع أنحاء مصر ولكن سيعتمد ذلك على نقص ضوء القمر.

حالات لا يمكن فيها مشاهدة سقوط الشهب من السماء

في هذه الحالة من الممكن أنه لا يمكن رؤية زخات النيزك، وهو في حالة إذا كانت السماء تمطر أو غائمة عادية أو ساطعة جدًا بسبب القمر.