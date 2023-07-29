شهب الدلويات تُزين سماء مصر الليلة

تشهد سماء العالم الليلة وغدًا آخر ظاهرة فلكية نادرة خلال شهر يوليو الجاري، وهي زخة شهب دلتا الدلويات، حيث أن أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

الظواهر الفلكية



كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الليلية



كما أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.



وترصد"بوابة الوفد، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن زخة شهب الدلويات:



شهب الدلويات

زخة الدلويات هي زخة شهابية تحدث يومي 29 و30 يوليو.

تعد هذه الزخة متوسطة الكثافة.

يصل عدد الشهب في شهب الدلويات إلى 20 شهاب في الساعة.

تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس.

تبلغ ذروة هذه الشهب في ليلة 29 وفجر 30 يوليو.

سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها.

أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.

تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها.

يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء.