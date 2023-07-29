عاجل
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شهب الدلويات تُزين سماء مصر الليلة

شهب الدلويات
شهب الدلويات

تشهد سماء العالم الليلة وغدًا آخر ظاهرة فلكية نادرة خلال شهر يوليو الجاري، وهي زخة شهب دلتا الدلويات، حيث أن أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

txt

الظواهر الفلكية المتبقية خلال يوليو

txt

أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال يونيو

الظواهر الفلكية


كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الليلية


كما أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.


وترصد"بوابة الوفد، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن زخة شهب الدلويات:
 

شهب الدلويات 

زخة الدلويات هي زخة شهابية تحدث يومي 29 و30 يوليو.
تعد هذه الزخة متوسطة الكثافة.
يصل عدد الشهب في شهب الدلويات إلى 20 شهاب في الساعة.
تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس.
تبلغ ذروة هذه الشهب في ليلة 29 وفجر 30 يوليو.
سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها.
أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.
تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها.
يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر بالسماء.

مواد متعلقة

عالم أزهري يرد على منتج زعم استخدام الفلك ضد فيفي عبده (فيديو)

موعد عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك يكشف التفاصيل

4 اقترانات للقمر.. الظواهر الفلكية الأخيرة خلال أبريل

علاقة الظواهر الفلكية بحدوث الزلازل في العالم

منها 3 اقترانات للقمر.. الظواهر الفلكية الأخيرة خلال مارس

محاق شهر رمضان.. الظواهر الفلكية المتبقية خلال مارس
الجريدة الورقية