رونالدو يسجل الهدف الثاني لـ النصر في الهلال بنهائي البطولة العربية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لنادي النصر في شباك نادي الهلال، بإضافة الهدف الثاني للعالمي في ازرق الرياض، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالطائف، في نهائي كأس الملك سلمان للاندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023.

رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في الهلال

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال عند الدقيقة 99 من عمر اللقاء، ليضع الهلال في موقف محرك رغم النقص العددي الذي يعاني منه النصر منذ الدقيقة 71.

وسجل هدف الهلال الوحيد في المباراة حتى الآن اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة 78 ألغاء الحكم المغربي رضوان جيد ضربة جزاء للهلال تحصل عليها النجم الصربي سيرجي سافيتش، بالإضافة إلى طرد اللاعب المدافع عبدالإلة العمري بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 71 بكارت احمر مباشر.