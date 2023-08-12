أعراض الإجهاد الحراري.. الصحة تحذر المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ومنذ أمس بدأت درجات الحرارة تقل نسبيًا، وبالرغم من ذلك حذرت وزارة الصحة المواطنين من التعرض للإجهاد الحراري، مؤكدة أن الإجهاد الحرارى يحدث عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق.

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وأصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا اليوم ، قالت فيه : يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​

أعراض الإجهاد الحراري:​



الصداع​

الدوخة​

الدوار​

الغثيان​

القيء​

التعب​

سرعة ضربات القلب​

ضيق التنفس​

احمرار الوجه​

التعرق الشديد​

الجفاف​

فقدان الوعي​