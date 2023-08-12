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السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أعراض الإجهاد الحراري.. الصحة تحذر المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ومنذ أمس بدأت درجات الحرارة تقل نسبيًا، وبالرغم من ذلك حذرت وزارة الصحة المواطنين من التعرض للإجهاد الحراري، مؤكدة أن الإجهاد الحرارى يحدث عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق.

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وأصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا اليوم ، قالت فيه : يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​

أعراض الإجهاد الحراري:​


الصداع​
الدوخة​
الدوار​
الغثيان​
القيء​
التعب​
سرعة ضربات القلب​
ضيق التنفس​
احمرار الوجه​
التعرق الشديد​
الجفاف​
فقدان الوعي​