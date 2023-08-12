إنقاذ اسطوري من البليهي لفرصة هدف محقق للنصر (فيديو)

نهائي البطولة العربية

أنقذ علي البليهي مدافع الهلال، فرصة هدف محقق للنصر في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.



سدد رونالدو مهاجم النصر كرة قوية بإتجاه مرمى الهلال، لكن تدخل علي البليهي وأخرج الكرة بقدمه على "الطاير" لينقذ فرصة هدف محقق للعالمي، في إنقاذ أسطوري.

شاهد لقطة إنقاذ البليهي





ويسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين في المباراة التي تجمع بينهما الأن في نهائي البطولة العربية.



أحرز ميشيل لاعب الهلال هدف التعادل قبل أن يرد كريستيانو رونالدو بهدف التعديل.



تشكيل النصر:



في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

تشكيل الهلال:



في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم