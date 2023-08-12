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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الله الكعبي يرشح أفضل لاعبين في الدوري السعودي لهذا الموسم (خاص)

عبد الله الكعبي
عبد الله الكعبي

اختار  الإعلامي عبد الله الكعبي، أفضل لاعب قدم موسم مميز خلال السنوات الماضية  في بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضية .

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أكد عبد الله الكعبي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ،حاليًا أن إيفر بانيجا لاعب فريق الشباب السعودي أفضل لاعب أجنبي من حيث ثبات المستوى حيث قدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق السعودي خلال المواسم السابقة.

أشار عبد الله الكعبي في تصريحات إلى :" أن في هذا الموسم الجديد في أن الصربي ألكساندر ميتروفيتش في حاله انضمامه للهلال السعودي سيصبح قوة ضاربة للزعيم السعودي".

أتم تصريحاته الصحفية:"  ان الثنائي  كريم بنزيما مع الاتحاد والنجم البرتغالي رونالدو مع النصر الأفضل  بجانب لاعبين  كبار في بطولة دوري روشن السعودي.

في سياق مٌتصل ، أصبح الدوري السعودي من أقوى  الدوريات العالمية ، حيث وضع  المسؤولين خطة نجاحه  للدوري السعودي  لهذا الموسم لضمان المنافسة العالمية  مع الدوريات الأخرى.

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