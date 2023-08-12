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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الحكم يلغي ضربة جزاء لـ الهلال أمام النصر بنهائي البطولة العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

حرم الحكم المغربي رضوان جيد نادي الهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء الجاري بين الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالطائف، في نهائي كأس الملك سلمان للاندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023.

الحكم يلغي ضربة جزاء للهلال أمام النصر

في الدقيقة 78 ألغى الحكم المغربي ضربة جزاء لنادي الهلال تحصل عليها النجم الصربي سيرجي سافيتش، والتي تم إلغاءها بعد العودة لحكم الفيديو.

وسجل هدف الهلال الوحيد في المباراة اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الهلال عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وخسر نادي النصر خدمات اللاعب المدافع عبدالإلة العمري بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 71 بكارت احمر مباشر.