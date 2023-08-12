الأكثر تتويجا..أرقام ريال مدريد في تاريخه بالدوري الاسباني

يستهل ريال مدريد إلى مشوارة بالموسم الجديد في الدوري الإسباني، لتعويض خسارة اللقب لصالح غريمه الأبدي برشلونة.

وتمكن برشلونة من تحقيق لقب الدوري الإسباني بالموسم الماضي، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني في الترتيب.

ويبدأ ريال مدريد مسيرته الكروية، في البطولة هذا الموسم 2023-2024 بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو اليوم، على ملعب سان ماميس معقل فريق الباسك.

عدد مشاركات ريال مدريد في الدوري الإسباني

يُعد المرينجي الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني ، بـ 93 مشاركة بالموسم الذي سينطلق، ويستاوى معه كل من برشلونة وأتليتك بيلباو بذلك الانجاز.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر انتصارا، في تاريخ الدوري الاسباني، بعد فوزه في 1791 مباراة.

أكبر انتصار لريال مدريد في تاريخه بالدوري الإسباني

أكبر انتصارات حققها الريال مدريد في تاريخه في الليجا بموسم 1959-1960 ، عندما تغلب على إلتشي 11-2 ، كما فاز على لاس بالماس 10-1 في موسم 1958-1959.

أما أكبر هزيمة للريال فكانت على يد إسبانيول بنتيجة 8-1 في موسم 1929-1930.

عدد ألقاب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وينفرد ريال مدريد برقم قياسي في الدوري الأسباني، بالأكثر تحقيقا للقب بـ 35 مرة، آخرها موسم 2021-2022 متجاوزا غريمه برشلونة بـ8 ألقاب.

ريال مدريد هو الفريق الأكثر توجًا باللقب في مواسم متتالية، حيث فاز باللقب 5 مرات متتالية مرتين، الأولى من عام 1961 إلى عام 1965 ، والثانية من عام 1986 إلى عام 1990.

ريال مدريد

الأكثر مشاركة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحمل راؤول جونزاليس الرقم القياسي بالأكثر مشاركة، في تاريخ النادي في الدوري الإسباني، بعد أن لعب 550 مباراة بين عامي 1994 و 2010.

يتقدم راؤول على مانولو سانشيز ، الذي لعب 523 مباراة في الدوري الأسباني بين عامي 1983 و 2001.

راؤول جونزاليس

الهداف التاريخي لريال مدريد في الدوري الإسباني

الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 311 هدفاً.

كريستيانو رونالدو

ويأتي في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو، زميله الفرنسي السابق كريم بنزيما الذي سجل 238 هدفا بقميص الفريق الملكي، علما أن الثنائي يلعب الآن في الدوري السعودي مع النصر والاتحاد على التوالي.