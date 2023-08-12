بحث السعوديون خلال الساعات القلية الماضية، عن تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للنساء 1445، لإدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية والشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما حددت إدارة القبول المركزي الخطوات التي يجب على المتقدمة اتباعها لكي تستطيع التقديم في وظائف الخدمات الطبية بصفة وكيل رقيب، أو عريف،أو جندي أول .

خطوات التقديم في وظائف الخدمات الطبية للنساء 1445 :

الدخول إلي منصة أبشر للتوظيف عن طريق الضغط هنا.

- الخطوة الثانية هي يقوم المتقدمة بالضغط على أيقونة الوظائف المتاحة في أعلى الصفحة.

- الخطوة الثالثة يقوم فيها المتقدمة باختيار نوع معين الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها وهي وكيل رقيب، أوعريف، أوجندي أول.

- الخطوة الرابعة هي تظهر أمام المتقدمة كافة بيانات الوظيفة والشروط الخاصة بذلك.

- الخطوة الخامسة تقوم المتقدمة بالموافقة على شروط وقواعد الوظيفة.

- الخطوة السادسة اختيار أيقونة تقديم الطلب.

- الخطوة السابعة إضافة البيانات والمعلومات المطلوبة وهي رقم الهوية وإدخال تاريخ الميلاد ورقم هوية الأب.

- في هذه الخطوة يتم النقر على أيقونة موافق، وكتابة البيانات بشكل صحيح.

- ثم تقوم المتقدمة بعد ذلك بالنقر على أيقونة حفظ والتالي.

- تظهر بعد ذلك أمامها صفحة بيانات المؤهل العلمي، حيث تقوم بالنقر على أيقونة حفظ بيانات المؤهل.

- يتم بعد ذلك إظهار جميع البيانات التي قامت المتقدمة بإدخالها، حيث تقوم بالنقر على خيار تقديم الطلب.

- في الخطوة الأخيرة تقوم المتقدمة بالضغط على نعم وذلك إقرار بصحة كافة المعلومات التي تم تقديمها وذلك تتم عملية تقديم الطلب بنجاح.

ما هي شروط التقديم في وظائف الخدمات الطبية للنساء 1445؟

- سعودية الجنسية والمنشأ.

- الحصول على مؤهل علمي مطلوب وفقا للتخصصات المتاحة.

- التقدير العام في الشهادة العملية لا يقل عن جيد

- بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية.

- لم يسبق لها التعيين في أحد وظائف القطاع العسكري

- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

- لا تكون متزوجة من مواطن اجنبي.

- سحنة السير والسلوك والسمعة.

لا تكون سبق صدور حكم جنائي أو شرعي ضدها.