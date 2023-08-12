عبد الله الكعبي : انضمام نجوم أوروبا مكسب كبير للدوري السعودي والكرة العربية

أبدي الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي ، عن إعجابه على انضمام النجوم العالميين بالالتحاق بالدوري السعودي خلال الفترة الحالية .

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أكد عبد الله الكعبي خلال تصريحات الصحفية خاص لبوابة الوفد الإلكترونية ، ان رأي انضمام النجوم العالميين للدوري السعودي مكسب كبير للدوري السعودي والكرة العربية.

أشار الكعبي إلى في تصريحاته :" أصبح دوري روشن خلال هذا الموسم من أقوى الدوريات في العالم عقب نجاح استراتيجية القائمين على الدوري السعودي".

أتم تصريحاته :" ، أصبحت القنوات العالمية ترغب في الحصول على بث المباريات الدوري السعودي لمشاهدة المباريات بعد انضمام نجوم العالم".

وفي سياق مٌتصل، انطلق مساء أمس الجمعة بطولة دوري روشن السعودي ، في مباراة جمعت بين الاهلي السعودي والحزم في الدوري السعودي للمحترفين .