الدوري السعودي.. فيرمينو يسجل ثنائية مع أهلي جدة بعد مرور 10 دقائق

تمكن روبيرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة السعودي من تسجيل هدفين في أول 10 دقائق من مباراة الأهلي والحزم التى تجمع الفريقين فى افتتاح مباريات الموسم بالدوري السعودي.

أحرز فيرمينو الهدف الأول لفريق الأهلي السعودي فى الدقيقة 6 من بداية أحداث المباراة، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 10 لتصبح النتيجة هدفين دون رد حتى الآن.

ويعلب أهلي جدة السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي.

خط الوسط : ماكسيمين، رياض بودبوز، رياض محرز، زياد الجهني، كيسيه.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو