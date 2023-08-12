طبيب رئيس النيجر المعزول يزوره في مقر احتجازه (تفاصيل)

زار الطبيب الخاص للرئيس النيجري المعزول، "محمد بازوم"، الأخير في مقر احتجازه، اليوم السبت، حسبما ذكر أحد المُقربين منه، وسط تنامي القلق على مصيره.

تفاصيل الزيارة

قال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن بازوم تلقى زيارة من طبيبه اليوم".

أضاف أن الطبيب"جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية".

وأضافت أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم، معبرا عن استيائه إزاء هذا الرفض.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، الذي عمل بازوم معه، أعرب بلينكن عن "قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته"، حسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وأضاف بلينكن أنه "مستاء بشكل خاص من رفض أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن أفراد أسرة بازوم كبادرة حسن نية".

يُذكر أن العسكريين يحتجزون محمد بازوم وأفراد عائلته مُنذ استيلائهم على السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي.