السعودية تُعين أول سفير لها لدى فلسطين

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، بأن المملكة العربية السعودية عينت سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وأوضحت الوكالة: "سلم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي".

وأضافت: "جرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري".

وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

علاقات قوية ومتينة

ومن جانبه، رحب الخالدي بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب، نيابةً عن الرئيس محمود عباس، عن شكر دولة فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وثمن الخالدي حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه الخطوة الهامة على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين

من هو نايف بن بندر السديري؟

يشغل نايف بن بندر السديري منصب سفير السعودية لدى الأردن، منذ عام 2020، بعدما كان سفيراً لدى كندا في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019، بحسب موقع السفارة السعودية في الأردن.

والتحق السديري الذي ولد في يناير عام 1963 بوزارة الخارجية السعودية في عام 1996 والتحق عقب ذلك بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي عام 1999، انتخب السديري مقرراً للجنة الثالثة لحقوق الإنسان عن المجموعة الآسيوية في دورة الأمم المتحدة، أما في 2010 فقد عيّن مديراً عاماً لإدارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية السعودية، قبل أن ينتخب عام 2012 رئيساً لفريق العمل الأول لـ"نزع السلاح النووي".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: