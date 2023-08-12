الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفي بيوم الشباب بدعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أحييت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم العالمي للشباب، مؤكدة دعمها ومشاركتها الدائمة "للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التي تتعامل بجدية على أرض الواقع مع البُعد البيئي والتغيرات المناخية والاهتمام بالمشروعات الخضراء الذكية على مستوى جميع المحافظات، وقد فاز 18 مشروع مستدام في مصر في الدورة الأولى من المبادرة.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب في بيان لها اليوم: نحتفل بيوم الشباب الدولي واهتمامه هذا العام بموضوع "المهارات الخضراء للشباب".

وأشارت الأكاديمية إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي متوافقة مع جهود الدولة واهتمام الأكاديمية بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وكذا العمل على تحقيقها من خلال منهجيتها وأيضاً من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها.

ودعت الأكاديمية الوطنية للتدريب رواد الأعمال للتقدم للالتحاق بالدورة الثانية من المبادرة القومية للمشروعات الخضراء والذكية قبل يوم 31 أغسطس 2023، مؤكدة على استعدادتها لتوفير جميع الجهود لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة.