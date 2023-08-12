وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتجديد ثقة الرئيس

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور المستشار أحمد ثابت - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار هاني محمد على- رئيس المكتب الفني، والمستشار/ كرم جميل - رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار/ عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ خالد زين - رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.



من جانبه أشاد المستشارمسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.



وخلال اللقاء أهدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.



كما أهدى جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".

