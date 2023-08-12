فيرديناند : ساكا سيكون احد أساطير الارسنال

أعرب نجم منتخب انجلترا ومانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند عن انبهاره بمستوى بوكايو ساكا نجم الارسنال خلال مباراة الارسنال ونوتنجهام فوريست والتي إنتهت بفوز الارسنال بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات المدفعجية في الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم .

ونجح بوكايو ساكا في الظهور بمستوى رائع خلال المباراة وسجل الهدف الثاني للأرسنال بتسديدة بعيدة المدى وتم اختياره رجل المباراة .

وقال ريو فيرديناند : ما قدمه ساكا خلال المباراة يؤكد ان ما قدمه في الموسم الماضي لم يكن صدفة وانه سيكون احد أساطير الارسنال في السنوات القادمة .

وأضاف فيرديناند : ارى ساكا هو الصفقة الحقيقية التي نجح الارسنال في الحصول عليها على الرغم من تعاقده مع عدد من النجوم لتدعيم الفريق لكن ساكا يظل احد اهم لاعبي الفريق .