ليلى أحمد زاهر تسير على خطى عارضات الأزياء بفستان لافت

استطاعت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر أن تخطف الأنظار والمعنيين بالموضة لتحرف أسمائها بحروف من ذهب وتتصدر أغلفة أشهر مجلات الموضة العالمية، لما تملكه من جاذبية وأناقة.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة كعارضات الأزياء في عرض أزياء مايكل سينكو الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بلياقة عالية، بأكمام طويلة، صمم الفستان من قماش للامعه عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة جذابة عكست ملامحها الساحرة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ليلى أحمد زاهر

ليلى أحمد زاهر من مواليد 30 أغسطس 2003 في القاهرة، ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني منذ عام 2007.

عن حياتها

ليلى هي بنت الفنان أحمد زاهر، حيث أكد والدها بأنه يعلم ابنتيه الطفلتين ليلى وملك حفظ القرآن والمواظبة على الصلاة، وأن ذلك يمنعهنا من أداء أدوار الإغراء في الفن إذا قررتا الاستمرار في التمثيل، مؤكداً على قرار دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديق عمره منذ 13 عاماً تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم عمر وسلمى 2، ولكنهما ستتوقفان السنة القادمة لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى، فالقرار في تلك الحالة يعود إليهما في اختيار مستقبلهما عندما تبلغان السن المناسب، وأن دوره يتوقف على النصيحة، لكنه تمنى عدم عودتهما إلى التمثيل لكونه مجالا مرهقا. في غضون ذلك، قال إن التمثيل لا يؤثر سلبا على ملك وليلى، إذ إنهما متفوقتان في دراستهما وتحفظان القرآن الكريم وتواظبان على الصلاة، مؤكدا أن هذه التربية التي يعتمد عليها، تحميهما في عالم الفن، وأنه من المستحيل أن تؤديا أداور إغراء إذا ما قررتا العودة للتمثيل في الكبر، ولكن مع ذلك فإن الشهرة في حد ذاتها مرهقة بالنسبة لهن؛ حيث تضطر ليلى وملك إلى التأخير عن ميعاد عودتهن من المدرسة بسبب زحام الأطفال لالتقاط الصور معهما.