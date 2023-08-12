اختيار ساكا رجل مباراة الارسنال و نوتنجهام فوريست

أعلنت رابطة الاعبين المحترفة بالدوري الانجليزي الممتاز اختيار نجم الارسنال بوكايو ساكا رجلا لمباراة الارسنال ونوتنجهام فورست التي أقيمت عصر السبت في أولى جولات البريميرليج وانتهت بفوز الارسنال بهدفين مقابل هدف .

وظهر ساكا بمستوى ممتاز خلال الشوط الاول للمباراة و سجل خلالها الهدف الثاني للارسنال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء .

يذكر ان ساكا كان أحد اهم نجوم الارسنال في الموسم الماضي الذي كان فيه الارسنال قاب قوسين أو ادني من تحقيق اللقب الذي خسره في الأسابيع الأخيرة لمصلحة مانشيستر سيتي .