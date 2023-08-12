البورصة الأمريكية: تراجع "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" للأسبوع الثاني

انخفض المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" عند الإغلاق فى اسواق البورصة الأمريكية في جلسة الجمعة وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط.

البورصة الأمريكية

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى اسواق البورصة الأمريكية بواقع 4.52 نقطة أي 0.10% إلى 4464.31 نقطة، في حين انخفض 0.31% في تعاملات الأسبوع.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع فى اسواق البورصة الأمريكية 73.83 نقطة أي 0.54% إلى 13647.20 نقطة، فيما هبط بنسبة 1.9% خلال الأسبوع في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

لكن ​​المؤشر داو جونز الصناعي فى اسواق البورصة الأمريكية ارتفع 105.52 نقطة أي 0.30% ليغلق عند 35281.67 نقطة، وصعد المؤشر بنسبة 0.61% خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار المنتجين الأميركيين أكثر بقليل مما كان متوقعا في يوليو بعد أن عاودت كلفة الخدمات الصعود بأسرع وتيرة في نحو عام لكن الاتجاه ظل متسقا مع اعتدال الضغوط التضخمية.

وقالت وزارة العمل أمس الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وخضعت بيانات شهر يونيو لتعديل بالخفض لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين لم يتغير بدلا من ارتفاعه 0.1% التي سجلها سابقا.

وفي 12 شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.8% بعد ارتفاعه 0.2% في يونيو مدعوما بتأثير أقل لأساس المقارنة العام الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2% على أساس شهري وزيادته 0.7% على أساس سنوي.

الأسهم الأوروبية تنخفض وسط ضبابية بشأن أسعار الفائدة

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة في جلسة الجمعة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لفترة أطول، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسهم بنك يو.بي.إس السويسري بعد أن أعلن عدم حاجته إلى ضمان حكومي حصل عليه للاستحواذ على منافسه الأصغر "كريدي سويس".

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية 1.1% عند الإغلاق وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع كل منهما نحو 2.1%.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية 1.2% بعد أن أظهرت بيانات تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، ما أثار مخاوف من أن يرفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة، وفق "رويترز".

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية دون تغير خلال الأسبوع رغم تقارير الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قرارا بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.

وارتفعت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري فى أسواق الأسهم الأوروبية 4.7 % بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر "كريدي سويس".