الهوت شورت يعكس شباب قوام إليسا

استطاعت النجمة اللبنانية إليسا أن تؤكد للجميع شبابها الدائم وحسها المرهف و ذوقها الناعم في أختيار من دور الأزياء العالميه فيما يعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بملسة أنوثية جذابة؛ مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها وجمهورها.

وظهرت إليسا في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال مفعمة بالشباب والحيوية في آن واحد، حيث ارتدت توب ينتمي لصيحة الكب مضلع ونسقت عليه هوت شورت ممزوق، حافية القدمين.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل المموج منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشباب.

إليسا

إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، مغنية لبنانية من أم سورية. اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمان أسابيع. وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م، وظلَّ ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، وجعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية. وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط.

في أواخر ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، والذي تم بيع 750 ألف نسخة خلال أيام، وقد تجاوز إجمالي مبيعاته 6 ملايين نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، وقد تلقّت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وستة جوائز أخرى.

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 41 -48 مليون دولار.

خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ#3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً. وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018، كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.