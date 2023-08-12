"أولاد حريم كريم" في غرف المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه

ينطلق عرض فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر والفنانة بسمة والفنانة بشري والفنانة داليا البحيري، فى السينمات وذلك شهر أغسطس الجاري.

وتشهد أحداث الجزء الثانى دخول مصطفى قمر في قصة حب مع بشرى التى انضمت لأبطال الجزء الثانى لتقديم شخصية جديدة على الأحداث.

ويشهد الفيلم مفاجآت للجمهور الذي دخل حاليًا مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه فى السينمات.

وكان احتفل كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير علي أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

أولاد حريم كريم

يشهد الفيلم عودة أبطاله إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ويأتى على رأس العائدين بعد غياب، مصطفى قمر الذى يغيب منذ 5 سنوات إذ قدم آخر أفلامه "فين قلبى" عام 2017 وخلال تلك السنوات ظهر كضيف شرف فى فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز و"قهوة بورصة مصر".

كما تعود علا غانم أيضاً إلى السينما فى أولاد حريم كريم بعد غياب 5 سنوات قدمت آخر أعمالها فى السينما خلال فيلم "الفندق"، الذى تم عرضه عام 2017، وبعدها قررت علا الابتعاد عن الفن والإقامة فى أمريكا مع أسرتها قبل أن تقرر عودتها مرة أخرى فى فيلم "أولاد حريم كريم" ليكون أول أعمالها على الشاشة بعد فترة غياب سنوات.

كذلك داليا البحيرى تغيب عن السينما منذ 15 عاماً كاملة، حيث قدمت آخر أفلامها "أحلام حقيقية" الذى تم عرضه عام 2007 وشاركت فى بطولته إلى جانب حنان ترك وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، لتعود مرة أخرى إلى السينما فى فيلم "أولاد حريم كريم"

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان حرص الفنان مصطفى قمر، على مشاركة جمهوره صورا تجمعه بالفنانات بشرى، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، من كواليس تصوير فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم"، وكتب قائلًا: "ولسة في مفاجآت كتير استنونا أولاد حريم كريم".

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انطلق تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، وذلك بعد فترة تحضيرات كبيرة، وضم الفيلم كل من مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان وبشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن.

وتداول صورة لأسرة الفيلم من الكواليس، وجمعت الصورة كل من مصطفى قمر، رنا رئيس، بسمة، داليا البحيري، تيام مصطفى قمر.

أولاد حريم كريم

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قصة الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

أسرة فيلم أولاد حريم كريم

أبطال الجزء الأول

يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2055 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

مصطفى قمر

وكان تحدث الفنان مصطفى قمر عن حبه الشديد للفنان محمد فوزي، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان أحمد زكي في فيلم البطل ودخوله مجال التمثيل وكشف مفجأة عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم.

أولاد حريم كريم

تصريحات مصطفى قمر مع أنغام:

قال مصطفى قمر خلال استضافته في برنامج أنغام، التي تقدمه الفنانة أنغام، ويعرض عبر قناة دي أم سي: "أنا امتداد لمحمد فوزي وبحبه جدًا وكنت عايز أبقى زيه".

وأضاف: "أول فيلم كان مع أحمد زكي في فيلم البطل وكنت محظوظ جدًا وسامي العدل كلمني قالي مش نفسك تمثل سينما قولتله ياريت وجابلي ورق فيلم البطل".

مصطفى قمر

واستكمل: "كلمني بعدها قالي في مفاجأة لو عرفتها مش هتاخد فلوس في الفيلم فضلت أفكر إيه المفاجأة ولما روحتله قالي أنت هتمثل مع أحمد زكي قولتله همضي فين؟ ومسألتش على الفلوس".

وكشف: "لما قابلت أحمد زكي قالي ما تخدوا شريف منير أنا عجوز قولتله أنا عملت الفيلم عشان أنت فيه، وأحمد زكي قالي التمثيل عينين وقالي عينك لو هتكدب مش هنشوفك متفكرش في الكلام بص على اللي قدامك وقوله كلام مظبوط وكل شوية يقولي نصيحة وطلعت قوي جدًا في فيلم البطل وبسيط".

أولاد حريم كريم

مصطفى قمر يكشف تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم:

كشف قمر أن كتابة سيناريو فيلم أولاد حريم كريم موضحًا: "وأحنا اليومين دول خلصنا ورق الفيلم اسمه أولاد حريم كريم الأولاد كبروا وبيكملوا المسيرة وتيام هيبقى من أبطال الفيلم".



وقال قمر: "ببقى مبسوط أن الأولاد في العصر الحالي بيجوا الحفلات وبيغنوا معايا الأغاني القديمة، وأنا بحب احترم الكلمة حتى لو بسيطة ولو هنهزر يبقى باحترام".

مصطفى قمر

أحدث أغاني أنغام لوحة باهتة:

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لأنغام من خلال أغنية "لوحة باهتة"، التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور.

وتقول كلماتها:

"عارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش زي سطر في صفحة متشخبط عليه مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا زي حرفين مشبوكين واتفرطوا زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا مانتحرمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش".