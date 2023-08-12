تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي، غدا الأحد، بمواجهة نظيره ليفربول، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

ومن المتوقع ان يبدأ تشيلسي بتشكيل كالتالي:-



حراسة المرمى: أريزا بالاجا.

خط الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - كولويل - تشيلويل.

خط الوسط: سانتوس - جالاجير - ستيرلينج - تشوكويميكا - ماتسين.

الهجوم: نكونكو.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي



ومن المقرر أن تطلق مباراة ليفربول وتشيلسي غدا الأحد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و السابعة و النصف بتوقيت أبوظبي.

