رويس يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ماينز

أعلن الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند الألماني بقيادة إيدين تيرزيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام شوت ماينز، ضمن منافسات كأس ألمانيا.

وتعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام شوت ماينز أولى مباريات الموسم الجديد 2023/2024، لكيلا الفريقين.

ومن المقرر أن يقود الثلاثي ماركو رويس، وهالير، ومالير، هجوم دورتموند خلال مباراة الكأس أمام شوت ماينز.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام شوت ماينز

الحراسة: جريجور كوبيل.

الدفاع: بن سبعيني، هوميلز، سولي، رايرسون.

الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، براندت.

الهجوم: رويس، هالير، مالين.