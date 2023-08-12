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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رويس يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ماينز

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

أعلن الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند الألماني بقيادة إيدين تيرزيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام شوت ماينز، ضمن منافسات كأس ألمانيا.

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وتعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام شوت ماينز أولى مباريات الموسم الجديد 2023/2024، لكيلا الفريقين.

ومن المقرر أن يقود الثلاثي ماركو رويس، وهالير، ومالير، هجوم دورتموند خلال مباراة الكأس أمام شوت ماينز.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام شوت ماينز

الحراسة: جريجور كوبيل.

الدفاع: بن سبعيني، هوميلز، سولي، رايرسون.

الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، براندت.

الهجوم: رويس، هالير، مالين.

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