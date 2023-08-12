نجم منتخب السنغال ينتقل إلى الدوري القطري

بات الدولي السنغالي عبدو ديالو مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي في الميركاتو الصيفي الحالي.



أصبح اللاعب السنغالي عبدو ديالو على أعتاب الانضمام إلى الدوري القطري في الانتقالات الصيفية الجارية.



وتابعت التقارير، أن عبدو ديالو سيرحل إلى صفوف نادي العربي القطري، وخرج اللاعب من حسابات لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي.



أضافت التقارير، أن إدارة العربي جهزت عقدا للاعب السنغالي المتوج بكأس أفريقيا، لمدة 4 مواسم ينتهي في عام 2027.



وانضم ديالو إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2017.



وذهب ديالو صاحب الـ27 عاما على سبيل الإعارة لصفوف لايبزيج الألماني، قبل أن يعود لباريس بعد نهاية عقد.

