وصول 30 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة، وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 440 شاحنة بضائع و201 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع عامةومتنوعة، و307 شاحنة بضائع و104 سيارة بينما، شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و133 شاحنة بضائع و97 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجاالبحرى، اليوم السبت، لاستقبال العبارة أمل والسفينة Petra وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة والحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

وتم تداول 1700 طن بضائع عامةومتنوعة، و141 شاحنة بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1994 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية، وكذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .