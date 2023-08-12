موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

يستهل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أولى مباراياته في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي غداً الأحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافساست الجولة الأولي من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

ومن المقرر أن تطلق مباراة ليفربول وتشيلسي غدا الأحد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و السابعة و النصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و تشيلسي

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

ويتطلع محمد صلاح لإعادة البريق لليفربول من جديد وقيادة الفريق للتتويج للمرة الـ20 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي فقده في المواسم الثلاثة الأخيرة، من أجل معادلة الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد، كأكثر الفرق حصولا على لقب البطولة بنظاميها القديم والحديث.