رحب اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، بعثمان ديمبلي الوافد الجديد علي الفريق الفرنسي، وذلك بعد إنضمامه لكتيبة باريس.

مبابي يرحب بديمبلي في باريس سان جيرمان

وقال مبابي معلقاً علي إنضام ديمبلي لباريس سان جيرمان: " أهلًا بك في بيتك أخي، سعيد جدًا لرؤيتك هنا، هيا لتبدأ مغامرتك".

ورحل عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن صفوف القلعة الكتالونية لينضك لكتيبة باريس سان جيرمان.

وكتب ديمبلي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كما يعلم معظمكم بالفعل، فقد قررت أن أبدأ تحديًا جديدًا في مسيرتي".

وتابع ديمبلي: "لكنني لم أرغب في المغادرة دون أن أشكر أولًا جميع الأشخاص في برشلونة الذين دعموني طوال هذه السنوات".

وأضاف ديمبلي: "خاصة زملائي في الفريق والمدربون وعمال النادي وكذلك المديرين، لقد تطورت على المستوى الفني والشخصي، كان فخرًا وشرفًا لي أن أرتدي قميص برشلونة".

وأتم ديمبلي: "بلا شك، سآخذ معي الكثير من الذكريات التي ستكون دائمًا في قلبي".