تأجيل انطلاق مباراة أرسنال و ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

تقرر تأجيل موعد إنطلاق مبارة أرسنال و نوتنجهام فوريست لمدة نصف ساعة، وذلك في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء سبب تأجيل مباراة أرسنال ونوتنجهام بسبب خلل تقني في نظام التذاكر الإلكترونية لدخول الجماهير المباراة .

وكان المقرر ان تنطلق مباراة أرسنال و نوتنجهام فوريست في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نوتينجهام فورست على ملعب الإمارات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام نوتينجهام فورست



في مركز حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بنيامين وايت، ويليام ساليبا، توماس بارتي، يوريان تيمبر.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتياه، جابرييل مارتينيلي.