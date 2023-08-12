أول تعليق من ديمبلي بعد رحيله عن برشلونة

رحل عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن صفوف القلعة الكتالونية لينضك لكتيبة باريس سان جيرمان.

وكتب ديمبلي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كما يعلم معظمكم بالفعل، فقد قررت أن أبدأ تحديًا جديدًا في مسيرتي".

وتابع ديمبلي: "لكنني لم أرغب في المغادرة دون أن أشكر أولًا جميع الأشخاص في برشلونة الذين دعموني طوال هذه السنوات".

وأضاف ديمبلي: "خاصة زملائي في الفريق والمدربون وعمال النادي وكذلك المديرين، لقد تطورت على المستوى الفني والشخصي، كان فخرًا وشرفًا لي أن أرتدي قميص برشلونة".

وأتم ديمبلي: "بلا شك، سآخذ معي الكثير من الذكريات التي ستكون دائمًا في قلبي".

يذكر أن أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، عن ضم عثمان ديمبلي إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادماً من برشلونة.

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي



ونشر النادي الفرنسي فيديو ترويجي للصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعود ديمبلي مرة أخرى إلى بلده بعد غياب.

ونجح باريس سان جيرمان في ضم ديمبلي بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة وقيمته 50 مليون يورو والتي ستذهب نصفها إلى اللاعب.

كان ديمبلي قد غادر الدوري الفرنسي عن طريق فريق رين عام 2016 عندما وقع على عقود انتقاله إلى بوروسيا دورتموند