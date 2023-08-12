محافظ أسوان يفتتح فعاليات أسبوع الشباب برعاية رئيس الوزراء

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات أسبوع الشباب بعنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر ".

والذى يأتى متواكباً مع الإحتفال باليوم العالمى للشباب ، بحضور الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر ، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً الدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة.

بالإضافة إلى مستشارى وأعضاء ومدربى وخريجى هيئة فولبرايت ، والقيادات التنفيذية والدينية والجامعية والأكاديمية والمجتمعية ، وشهدت الفعاليات أولى ثمار أسبوع الشباب بعرض مقترح بإنشاء فرع لهيئة فولبرايت فى مقر جامعة أسوان ، ليكون مرجعية علمية لتعريف الشباب بكيفية الحصول على المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل هذا المقترح لواقع فعلى لتحقيق الإستفادة المثلى لأبناء المحافظة من الدعم الكبير الذى تقدمه هيئة فولبرايت مصر فى كافة المجالات ، مقدماً شكره للجهات المشاركة لتنظيم سلسلة متواصلة من الفعاليات الشبابية خلال أسبوع الشباب بما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.

فيما قدمت الدكتورة ماجى نصيف شكرها لمحافظ أسوان لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة هيئة فولبرايت لعملها فى أسوان للعام الثانى على التوالى ، وهو ما شجعنا ودفعنا لتقديم برنامج متكامل يتناغم مع رؤية المحافظ اللواء أشرف عطية لتحقيق مستقبل مشرق للشباب الأسوانى.

هذا وقد شهدت الفعاليات تكريم محافظ أسوان لبعض النماذج الشبابية التى جسدت قصص نجاح بارزة ، وهم فوزية حسن محمد ، والطالبة هاجر محمد إبراهيم ، والطالب مصطفى محمد عبد الغنى ، وكيرلس ويصا ثابت ، وأيضاً المهندس على محمد كمالى ، كما شهدت الفعاليات عرض خريجى هيئة فولبرايت مصر لقصص النجاح التى سطروها ، والتى تعتبر نماذج تحفيزية وتشجيعية للشباب الأسوانى للإقتداء بهم فى حياتهم المستقبلية ، فضلاً عن تبادل الدروع بين محافظ أسوان ، ومدير الهيئة تعبيراً عن روح التعاون المثمر والبناء .