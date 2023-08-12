باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع ديمبلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، عن ضم عثمان ديمبلي إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادماً من برشلونة.

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي

ونشر النادي الفرنسي فيديو ترويجي للصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعود ديمبلي مرة أخرى إلى بلده بعد غياب.

ونجح باريس سان جيرمان في ضم ديمبلي بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة وقيمته 50 مليون يورو والتي ستذهب نصفها إلى اللاعب.

كان ديمبلي قد غادر الدوري الفرنسي عن طريق فريق رين عام 2016 عندما وقع على عقود انتقاله إلى بوروسيا دورتموند