السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا من البيت

مخالفات المرور
مخالفات المرور

توفر النيابة العامة، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا، وذلك للتيسير والتسهيل على المواطنين وتوفيرًا للوقت، إذ تتيح للراغبين في سداد مخالفات المرور "أونلاين" ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات رخصة القيادة

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا. 

الاستعلام عن مخالفات السيارة

زيارة موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

الضغط على أيقونة الاستعلامات.

اختيار نوع الاستعلام عن مخالفات المرور، ما بين رخص السيارة أو رخص القيادة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

كتابة رقم لوحة السيارة.

الضغط علىة إجمالي المخالفات.

طريقة دفع مخالفات السيارات إلكترونيًا

بعد الاستعلام عن إجمالي المخالفات، يجب اختيار الدفع إلكترونيًا أو عند الاستلام.

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