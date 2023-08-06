منصات وهمية تعبث بأحلام طلاب الثانوية العامة.. التصحيح إلكتروني والنصب أون لاين (شاهد)

منذ إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة ورسوب البعض في المواد وانخفاض نسب المجموع الكلي بدأ عددٌ من أولياء الأمور في البحث عن طرق غير شرعية لرفع درجات الأبناء.

ومع بحث أولياء الأمور عثروا على أشخاص منتحلين أسماء ووظائف بوزارة التربية والتعليم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك - تليجرام".

بدأ المنتحلون الأمر بالترويج لأنفسهم عن طريق صفحات وهمية عبر المنصتين السالف ذكرهما، إذ قام شخص بنشر صور تظهر شكر الناس له على تغيير النتائج وتحويل البعض من راسب لناجح.

محتال

كان من بين الصور المنتشرة على منصة تيليجرام الذي تعمد المنتحل نشرها بحساب آخر له، إحدى الطالبات توجه الشكر له معلنة صورة لنتيجتها قبل وبعد التعديل، قائلة: "شكرًا يا أستاذ مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه ربنا عالم انت فرحتني ازاي"، ليرد عليها قائلًا: "ولسة مستمر معاكم لحد ما كل طالب يدخل الكلية اللي نفسه فيها".

محتالو

عند التواصل مع المحتال يطلب من الطالب أو ولي الأمر دفع الأموال قبل التعديل عن طريق " فوري" أو خدمات مشابهة، كما ظهر في صورة منتشرة على التطبيق تظهر تفاوض ولي الأمر مع النصاب".

بالفعل وقع عدد من أولياء الأمور ضحايا للنصاب، إذ قام أحد الأشخاص بتحذير أولياء الأمور من الوقوع في مصيدة أمثلة تلك المصاب، إذ قال عبر حسابه بأحد منصات التواصل : "أتمنى كل واحد يؤمن برزقه ونصيبه ويعرف إن نتيجة الثانوية العامة مش آخر المطاف والناس اللي زعلانة على نتايج أبنائهم وبناتهم ياريت يتوقفوا عن البحث عن طرق غير مشروعة لرفع النتائج وتعديلها ولو حد مش مقتنع بنتيجته يروح يعمل تظلم لأن في ناس مستغلة الوضع ويتنصب على الأهالي وتوهمهم إنهم يقدروا يتلاعبوا بالنتائج وده مش منطقي بلاش سذاجة والنبي.. التصحيح إلكتروني والنتيجة معتمدة".

مستخدمو حسابات التواصل الاجتماعي يحذرون طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من النصب:

ووجَّه شخصٌ آخر عبر صفحته على فيس بوك النصيحة لأولياء الأمور الذين يسلكون مثل هذه الطرق، قائلًا: "يا جماعة احترموا نفسكم شوية إزاي تساعد ابنك أو بنتك إنهم يبدأوا حياتهم غلط وتروح تدور على شخص يرفع النتيجة ويعدلها.. بدل ما تقعدوا مع عيالكم وتشوفوا معاهم ايه سبب نتائجهم السيئة أو حتى تواسهم رايحين تدوروا لهم على واسطة ترفع نتيجتهم.. اتكسفوا من نفسكم المجتمع مش ناقص ناس فاشلة ومعندهاش ضمير .. اتقوا الله هتتحاسبوا على الكلام ده.. تقبلوا بعد كم سنة تروحوا تكشفوا عند دكتور اتربى على الغش ولا تبنوا بيوت حتى بالطريقة البشعة ديه.. البلد مش ناقصة".

تابع: "في كليات مناسبة لمجاميع عيالكم سيبوهم يدخلوها يمكن ينفعوكم بعد ما يكبروا ويكونوا مفيدين للبلد بدل ما يكونوا مخربين".

ومع البحث على صفحات "فيس بوك" تم العثور على مجموعات تعلن عن إمكانية تعديل نتايج الثانوية العامة، وكان من أبرز الصفحات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي " تعديل درجات الثانوية ٢٠٢٣"، إذ تم العثور على منشور بالصفحة يقول: "الكلام ده لكل أولياء الأمور.. أنا عارف كمية الزعل والحزن اللي بتمروا بها وكمية الشماتة من أقرب الناس لكم.. علشان كده قررت أخذ ١٥ طالب فقط يعني بدل ما تدخل ابنك جامعة خاصة أوأهلية وتدفعله ملايين لا أنا بقولك بإذن الله هعدلك نتيجته وخليه في حكومي ووفر فلوسك ويا ليت محدش من اللي هيدخل يقولي عدلي يكون معرف نتيجته لحد علشان ممكن الشخص ده يعمل لك مشكلة بعد كده".

لم يتوقف الأمر عند ذلك بل أصبح البعض يسوق لنفسه عن طريق صفحات المناطق، مثلما نشر أحد المحتالين : "لو في حد درجاته وحشة في نتيجة الثانوية العامة أو شايل مواد يكلمني ضروري، لتنهال على المنشور تعليقات توعوية من الأهالي، مثلما قال أحد المعلقين :"بلاش استخفاف بعقول الناس بقاا..وبعد ضرورى ضررورى ضرورى هتعملي اي ولا هتعملي حاجه انتواا عايزين اي نصبايه وخلاص تلموا من الناس فلوس من الباطل وتقوللهم عارفين واحد مش عارف هيعمل اي وبتاع بطلوا استغلال في الناس .. نصيحة الي عنده حد من ولاده مجموعه قليل أو شاكك اني ابنه مظلوم في حاجه اسمها تظلم بيتعمل وفي التظلم دا صورة من ورقة اجابة أولادكم هتبقاا مفتوحه قدامكم ووقتهاا مفيش أوضح من كداا اللي ليه درجه هياخدهاا".

ويسلك المنتحلون حيلا كثيرة لسلب الأموال من جيوب أولياء الأمور، مستغلين رغبتهم في دخول أبنائهم أفضل الجامعات والكليات.