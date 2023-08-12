برلمانية: التوافق على انتخابات المجالس المحلية نجاح كبير للحوار الوطني

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب توافق مختلف الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على شكل انتخابات المجالس المحلية ونظم إجرائها بمثابة دليل قاطع على نجاح الحوار الوطنى ، مشيدة بالمناقشات رفيعة المستوى داخل الحوار الوطنى من جميع المشاركين حول ملف المجالس المحلية.



وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن المتابع المنصف لمناقشات الحوار الوطنى أصبح لديه قناعة حقيقية بأن جميع المشاركين على مائدة الحوار لديهم عقيدة راسخة لاعلاء مصلحة الوطن وهدفهم الرئيسي هو تحقيق إنجاز حقيقي في كل ملف من الملفات المدرجة على طاولة الحوار الوطنى مؤكدة أن الحوار الوطني وضع العديد من الأهداف منذ الإعلان عن دعوة تدشينه أبرزها كان تجميع كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والفكرية، وكافة الرموز الوطنية، تحت مظلة واحدة هي الوطن، والجلوس على مائدة واحدة من أجل بحث التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي تعيق حركة التنمية.



وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها التامة فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستجيب لجميع التوصيات والاقتراحات والقرارات التى سوف يتوصل اليها كل المشاركين فى الحوار الوطني مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى أكثر من مرة على تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.



وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بالتوافق داخل الحوار الوطنى على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية باعتباره الحل الأنسب الذي يتوافق مع كافة المقترحات بما يضمن في النهاية تمثيل كافة فئات المجتمع التي نص الدستور على ضرورة وجودها معربة عن ثقتها فى أن المجالس الشعبية المحلية سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة المشكلات داخل المحليات.