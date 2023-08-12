السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

ثروت سويلم: السيسي وضع تمكين الشباب على رأس أولوياته 

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

اكد النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي  اولي الشباب اهتمام غير مسبوق ، ووجه جميع اجهزة الدولة بالعمل علي تمكينهم وهو الانجاز الغير مسبوق .

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جاء ذلك خلال كلمته ، في مؤتمر تطوير مهارات الشباب لتنمية مستدامة الذي اقامته وزارة الشباب بمدينة ابو قير بالاسكندرية ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب .

منذ عام 2014، وضع الرئيس السيسي الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من (20 إلى 30) عام، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

واشار الي صدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم،، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي .

واوضح ان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حريص علي تحقيق التمكين الحقيقي للشباب ، وذلك ما تم في معظم مؤسسات الدولة حيث يتواجد الشياب في كافة المجالات والمحافل الدولية .

وأشاد سويلم خلال كلمته بالانجازات الكبيرة التي شهدتخت الدارة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي اصبحت واقع ملموس للجميع ، ابرزها العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ، مطالبا الشباب بالتوحد خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية .

وثمن " سويلم " الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة بجهد وزارة الشباب والرياضة و الوزير  الدكتور اشرف صبحي ، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب والرياضه بشكل مميز ومتحضر  ، مطالبا  من مسؤولي المؤتمرات  بتكرار مثل  اللقاءات الشبابية  دعما  للقيادة السياسية العظيمه  الي حققت نقلت نوعية للشعب المصري.

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