برلماني: محافظ دمياط ضربت المثل والقدوة في الحفاظ على النسيج الوطني

أعلن النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب اتفاقه التام مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى توجيه الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وتشجيعها لهم ورعايتها وحضورها لأكثر من مناسبة فيما يتصل برعاية النشء والبرنامج التثقيفي للطفل وتكريم الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم والأنشطة الصيفية والتثقيفية المتعددة التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية لمختلف الأعمار وبخاصة النشء والشباب مما يعزز بقوة روح التسامح الديني ويرسخ أسس المواطنة الرائعة.



واعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاهتمام الكبير والايجابي من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بحفظة القرآن الكريم والذى لفت انتباه العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والذى لم يتوان لحظة واحدة فى تقديم الشكر لهذه السيدة المصرية الاصيلة والعظيمة بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بحرص محافظ دمياط على تماسك ووحدة المصريين والحفاظ على النسيج الوطنى الواحد مؤكداً أن شكر وزير الأوقاف لمحافظ دمياط لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من كل المصريين

كما أعلن النائب خالد طنطاوى اتفاقه مع تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة على هذه هي مصر بلد التسامح الديني الذي يرسخ لأسس الاحترام المتبادل بين أصحاب الأديان جميعًا ويعزز مبادئ وأسس المواطنة بلا تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق ويصنع لُحمة وطنية حقيقية فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا مجدداً اتفاقه مع الوزير فى تقديم الشكر للدكتورة منال عوض على هذا الاهتمام بحفظة كتاب الله (عز وجل) وتشجيعها للبرامج التثقيفية للنشء في يدٍ جد أمينة تحصنهم ضد أي أفكار متطرفة أو استقطاب جماعات ضالة منحرفة.

وقال النائب خالد طنطاوى إن مصر بأزهرها الشريف ووزارة الاوقاف وكنيستها الوطنية كانت ولاتزال وستظل رمزاً شامخاً لترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش السلمي والوحدة الوطنية على مر الزمان وترسيخ هذه المبادئ اقليمياً وعربياً وعالمياً

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف دمياط كانت قد نظمت رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي بدمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة مدير المديرية، حيث شملت زيارة لمكتبة مصر العامة وزيارة لمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

وفي مستهل الجولة التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ١٠٠ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة وأعربت عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت "المحافظ" الأطفال بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.

وفي سياق متصل أعربت محافظ دمياط عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم مؤكدة حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر مع الأوقاف لتحقيق ذلك بشكل كامل، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لأبنائهم لبناء جيل قوى ومستنير قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

