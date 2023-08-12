برلماني: القطار السريع سيحقق مشروعات التنمية الشاملة على امتداد 675 كم

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير الى الفريق كامل الوزير وزير النقل وجميع القيادات المهندسين والفنيين والعاملين بالوزارة على جهودهم الناجحة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة مشيداً بالحرص المستمر من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وقيادات الوزارة على تفقد ومتابعة جميع المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع الحيوى بصفة عامة ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ) وذلك في المسافة من محطة العلمين حتى محطة راس الحكمة.



وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن قاموس الاجازات داخل وزارة النقل اصبح غير متواجد على اجندتها بداية من الفريق كامل الوزير الذى اصبح يجوب البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً فى جميع الايام بما فيها أيام الجمعة ومختلف الانجازات الرسمية لمتابعة ما يتم داخل مختلف المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة فى مجال النقل مؤكداً أن مصر اصبحت دولة كبيرة وفى مصاف الدولة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى تمتلك احدث شبكة الطرق القومية والمحاور والاتفاق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل.



وأعلن النائب محمد زين الدين اتفاقه التام مع تصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل والتى أكد فيها أن القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة



مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.



وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن شبكة القطار السريع سوف تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل المحافظات والمدن والمناطق التى يمر بها القطار السريع خاصة أن هذه الشبكة تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على رؤيته الثاقبة فى احداث التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع المجالات وفى جميع انحاء الدولة المصرية.

