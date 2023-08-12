تضامن النواب تثمن توفير 500 ألف شنطة سلع للأسر الأولى بالرعاية

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وامين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بنجاح وزارة الأوقاف فى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 511 ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.



ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير الى العالم المستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على حرصه على أن يكون لوزارة الاوقاف نصيب كبير فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية مؤكداً أن وزارة الاوقاف ومن خلال رؤية ثاقبة للدكتور محمد مختار جمعة حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى تعظيم ومضاعفة الموارد الذاتية للوزارة مما جعلها تساند وبكل قوة فى مختلف المبادرات الرئاسية لتخفيف الاعباء المالية والمعيشية على اهالينا من البسطاء

وأكد المهندس حسن المير أن وزارة الاوقاف ولأول مرة فى تاريخها وفى عهد الرئيس السيسى تعددت أدوارها لخدمة المجتمع وأصبح لها أدوار اقتصادية واجتماعية فى غاية الأهمية مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك ما تحققه وزارة الاوقاف من عوائد اقتصادية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال الدور الاقتصادى والاجتماعى لهيئة الاوقاف المصرية والتى تضاعفت ايراداتها وارباحها عشرات المرات خلال السنوات الماضية

وكانت وزارة الأوقاف قد أوضحت فى بيان لها أن وزارة التموين ستقوم بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بينهما في العناية بالأسر الأولى بالرعاية.